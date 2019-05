Paraguay: governo avvia programma miglioramento istituzionale forze polizia con finanziamento del Bid

- Il governo del Paraguay ha avviato in collaborazione con la Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) un programma volto al miglioramento istituzionale delle forze di sicurezza. Lo ha annunciato il rappresentante del Bid, Oscar Naranjo al termine di una riunione con il presidente Mario Abdo Benitez. "Stiamo iniziando un processo ambizioso di modernizzazione dei sistemi di sicurezza e di rafforzamento istituzionale del Paraguay". "Tutti i processi sorgono da necessità e domande della cittadinanza che vanno poi confrontate con le capacità di risposta istituzionale delle forze di sicurezza", ha aggiunto Naranjo. Il presidente Abdo ha ribadito da parte sua la volontà del governo di "avanzare nel rafforzamento istituzionale in materia di sicurezza". "Vogliamo modernizzare i nostri sistemi di polizia ed elevare il livello professionale del personale", ha aggiunto. (segue) (Abu)