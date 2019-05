Governo: Zingaretti, fra alleati è gioco a scacchi pericoloso per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, parlando delle liti fra gli alleati di governo, ha affermato: "Siamo davanti a un gioco a scacchi pericoloso per l'Italia. Hanno fatto l'elenco dei provvedimenti a cui tengono e che l'alleato non potrà mai digerire. Il costo dell'incertezza lo pagano gli italiani". (Rer)