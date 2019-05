Amministrative Lazio: 7 comuni pontini scelgono il sindaco, ecco i dettagli dei risultati

- Terminate le operazioni di spoglio nei 7 comuni pontini andati al voto per le amministrative. Nel dettaglio a Roccagorga è stata eletta sindaco Nancy Piccaro con il 57,30 per cento delle preferenze mentre a Sermoneta con il 48,99 per cento dei consensi ha vinto Giuseppina Giovannoli. Monte San Biagio conferma con il 50,81 per cento Federico Carnevale sindaco. Salvatore Vento è invece il nuovo sindaco di Spigno Saturnia ottenendo 52,50 per cento dei consensi. Anche Prossedi ha scelto il suo sindaco: Angelo Pincivero che ha preso il 91,83 per cento. A Rocca Massima il neo eletto sindaco Mario Lucarelli ha ottenuto il 65,70 per cento. Infine al voto anche il comune di Maenza dove è stato riconfermato con il 43,84 per cento Claudio Sperduti. (Rer)