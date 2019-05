Usa: Democratici rivendicano la vittoria dopo sconfitte in tribunale di Trump

- Le sconfitte registrate la scorsa settimana dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha perso due cause legali presentate per ostacolare le indagini avviate contro lui dalla Camera dei rappresentanti, hanno dato slancio ai Democratici che ora promettono di andare andare fino in fondo. Il giudice distrettuale Amit Mehta di Washington, DC, ha confermato il mandato emesso dalla commissione Vigilanza e Riforme della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per ottenere da una società di revisione contabile i documenti finanziari del presidente Donald Trump. La società Mazars Usa, che lavorava per il presidente, dovrà ora rispettare la citazione e fornirei i documenti finanziari di Trump risalenti al 1 gennaio 2009. Successivamente un giudice federale di New York ha stabilito che le banche Deutsche Bank e Capitol One devono consegnare i documenti finanziari relativi al presidente Trump e delle sue società in risposta ai mandati emessi dai Democratici della Camera. (segue) (Was)