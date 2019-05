Usa: Democratici rivendicano la vittoria dopo sconfitte in tribunale di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad entrambe le sentenze i legali di Trump hanno presentato ricorso, ma i Democratici – scrive il quotidiano “The Hill” - sono sicuri che il presidente perderà queste battaglie in tribunale, visto che i giudici hanno emesso le sentenze in modo rapido e decisivo, sottolineando la debolezza degli argomenti legali di Trump. I Democratici hanno avviato una durissima offensiva contro Trump dopo la pubblicazione del rapporto conclusivo dell'indagine “Russiagate” del procuratore speciale Robert Mueller. Il rapporto non ha stabilito che la campagna di Trump fosse coordinata con i russi per influenzare le elezioni del 2016, ma ha riscontrato diversi tentativi da parte di Trump per impedire l'inchiesta del procuratore speciale, compreso istruire il consigliere della Casa Bianca Don McGahn per far rimuovere Mueller. Su questo, e su presunti reati finanziari, stanno indagano diverse commissioni della Camera. (Was)