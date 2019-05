Tav: Zingaretti, nuovo presidente la vuole, M5s no. In Piemonte situazione delicata

- "Ora in Piemonte c'è una situazione delicata perché il nuovo presidente ha detto che vuole la Tav e la maggioranza dei parlamentari che sostiene il governo la Tav non la vuole". Lo ha affermato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, commentando il risultato elettorale in Piemonte. (Rer)