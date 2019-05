Governo: Berlusconi, l'unità del centrodestra è possibile. Salvini verrà ancora ad Arcore

- Silvio Berlusconi è convinto che l'unità del centrodestra è possibile. Intervenendo a "Porta a Porta" in onda su Rai1, il leader di Forza Italia ha detto: "Con Salvini abbiamo ottime ragioni per stare insieme. Contrariamente a quanto si dice, è venuto molto spesso ad Arcore e sono sicuro che verrà di nuovo". Berlusconi ha poi confermato che domani sarà a Bruxelles per partecipare alla riunione del Partito popolare europeo che precederà il Consiglio della Ue. (Rin)