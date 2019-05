Usa: vicepresidente Pence visita cimitero militare di Arlington per il Memorial Day (2)

- Il vicepresidente ha anche promesso che la Corea del Nord restituirà i resti dei soldati caduti negli Stati Uniti, anche se per ora il dialogo tra le due diplomazie si è arrestato dopo il vertice, senza successo, tra il leader nordcoreano Kim Jong un e il presidente Trump in Vietnam all'inizio di quest'anno. "Non ci riposeremo mai fino a quando tutti i nostri soldati non riposeranno sul suolo americano", ha dichiarato il vicepresidente. Trump e la first lady Melania hanno visitato il cimitero la scorsa settimana, prima di partire per il Giappone. (Was)