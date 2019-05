Usa-Cina: Trump, “non siamo pronti” per un accordo commerciale con Pechino (2)

- “Ma penso che, in futuro, la Cina e gli Stati Uniti avranno un ottimo accordo commerciale", ha aggiunto il presidente statunitense. L'amministrazione Trump ha aumentato le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni di importazione cinese all'inizio di questo mese, dopo che le trattative commerciali tra i paesi si sono interrotte e Pechino si è vendicata aumentando le tariffe su 60 miliardi di merci statunitensi. Trump ha minacciato di imporre tariffe su altri 300 miliardi di prodotti cinesi importanti in Usa. (Was)