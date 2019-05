Usa: polizia di New York registra aumento dell'83 per cento dei crimini d'odio

- I rappresentanti politici di New York e della comunità stanno facendo pressioni al sindaco Bill de Blasio per ottenere maggiori finanziamenti per combattere i crimini d'odio, dal momento che la polizia registra un drammatico aumento delle denunce. Il Dipartimento di polizia di New York ha ricevuto 176 denunce per crimini di odio dal 1° gennaio al 19 maggio, secondo le cifre fornite dal quotidiano “Wall Street Journal”. Si tratta di un aumento dell'83 per cento dei reati di odio di tutte le categorie, rispetto allo stesso periodo del 2018. L'aumento più considerevole riguarda i reati di stampo razzista, con le denunce che salgono da 50 a 103, ovvero del 59 per cento. Il consiglio comunale della città di New York ha creato a gennaio l'Ufficio per la prevenzione dei crimini d'odio per coordinare gli sforzi delle agenzie cittadine per affrontare gli episodi di omofobia e razzismo. (Was)