Canada: ex ministro Jody Wilson-Raybould si candida alle elezioni da indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso SNC-Lavalin è scoppiato dopo le accuse pubblicate dal quotidiano canadese “Globe and Mail”, secondo cui alcuni collaboratori del premier Trudeau avrebbero sollecitato l'ex procuratore generale, Jody Wilson-Raybould, ad intervenire per evitare alla società canadese di ingegneria e costruzioni, Snc-Lavalin, l'accusa di corruzione e frode per alcuni contratti governativi in Libia. Wilson-Raybould avrebbe ignorato le indicazioni del gabinetto e per questo motivo, secondo le ricostruzioni stampa, il premier liberale l'avrebbe spostata dal ministero della Giustizia agli Affari per i veterani. (Res)