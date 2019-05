Europee: Francia, Sandro Gozi primo dei non eletti lista Macron. Andrà Europarlamento in caso di Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandro Gozi, già sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, è risultato il primo dei non eletti, in Francia, dove si era presentato nella lista "Renaissance", il nuovo soggetto politico creato dal presidente Emmanuel Macron per le elezioni europee. La lista ha ottenuto 21 seggi nel prossimo Europarlamento e Sandro Gozi è arrivato ventiduesimo nelle preferenze espresse. In caso di Brexit, però, alla Francia spetteranno cinque eurodeputati in più e Gozi otterrà uno dei "seggi fantasma" come sono chiamati dalla stampa francese quelli che scatteranno se e quando la Gran Bretagna uscirà dall’Unione europea. (Rin)