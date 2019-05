Marocco-Cile: conclusa riunione prima commissione congiunta su commercio e investimenti

- Si è riunita oggi per la prima volta a Rabat la prima commissione congiunta su commercio e investimenti tra Cile e Marocco. Hanno partecipato alla riunione, segnala una nota del governo di Santiago, il Direttore generale della segreteria per il commercio estero cilena (Direcon), Rodrigo Yanez, ed il sottosegretario all'Industria, gli Investimenti ed il Commercio estero marocchino, Rakiya Eddarhem. Al centro dei colloqui il rafforzamento e l'avanzamento delle relazioni commerciali tra i due paesi. "In base alle cifre ufficiali relative al 2018, gli scambi commerciali tra i nostri due paesi sono aumentati del 46 per cento e siamo interessati a continuare ad approfondire le relazioni economiche e commerciali", ha dichiarato Yanez in una conferenza stampa successiva al termine della riunione. (Abu)