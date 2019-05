Governo: Salvini, Lega e M5s superano il 50 per cento

- Il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, ha affermato: "L'accoppiata di governo Lega e 5 Stelle supera il 50 per cento. I miei alleati non sono miei competitor". (Rer)