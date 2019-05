Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta importanti novità sul trasporto pubblico locale di Roma.Teatro Tor Bella Monaca, sala piccola , via Bruno Cirino 5 (ore 10)- L’assessore all’Urbanistica Luca Montuori partecipa al convegno “I concorsi di progettazione – Procedure a confronto”Casa dell’Architettura, piazza M.Fanti, 47 (ore 15)REGIONE- Consiglio regionale del Lazio.Via della Pisana, 1301 (ore 10)- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino, interviene al 'Recruiting Day #melomerito' promosso da Confcommercio Roma e Employerland nell'ambito del progetto "il mercato dell'alternanza scuola-lavoro e i sistemi di orientamento digitali" realizzato con il contributo di Cciaa di Roma con il supporto di Anpal Servizi.Porta Futuro, via Galvani, 108 (ore 10) (segue)(Rer)