Europee: “Wsj”, risultati evidenziano divisioni politiche nei singoli paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle elezioni europee potrebbe dar vita ad un nuovo periodo di profonda instabilità nell'Unione europea, con alcuni paesi pronti ad elezioni anticipate e governi di coalizione, come in Italia e Germania, davanti a sfide importanti per la loro sopravvivenza. Lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, che analizza i dati emersi dalle urne dei paesi dell'Ue, dove forse l'unico "sollievo" riguarda l'aver frenato l'ondata nazionalista anti-europea, con i Verdi che giocheranno un ruolo decisivo nella futura formazione di una maggioranza nel nuovo Parlamento europeo. Tuttavia, scrive il “Wsj”, l'Ue dovrà far fronte a una continua volatilità politica e ad elettori che rimangono disillusi e divisi nei confronti di Bruxelles. (segue) (Was)