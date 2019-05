Europee: “Wsj”, risultati evidenziano divisioni politiche nei singoli paesi (2)

- Alexis Tsipras, il cui partito Syriza ha registrato una pesante sconfitta, ha indetto elezioni anticipate in Grecia prima dell'estate. L'Austria era già pronta per le elezioni dopo che il cancelliere Sebastian Kurz, il 18 maggio, aveva sciolto la sua coalizione. In Belgio, dove oltre alle europee ci sono state anche le elezioni nazionali, sembra potrebbero emergere nuovi problemi a formare una coalizione di governo, con partiti nazionalisti etnici in aumento nelle Fiandre di lingua olandese. In Germania poi la colazione Cdu-Csu della cancelliera Angela Merkel e dell'alleato Spd trema sotto il successo registrato dai Verdi. Queste europee potrebbero avere un impatto fatale sulla Grosse Koalition tedesca, e per alcuni osservatori la Spd uscirà dalla coalizione sotto la spinta dell'ala sinistra del partito. (segue) (Was)