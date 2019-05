Europee: “Wsj”, risultati evidenziano divisioni politiche nei singoli paesi (3)

- In Italia, infine, le elezioni hanno registrato una clamorosa vittoria della Lega, che ha così invertito l'equilibrio di potere dentro la coalizione con i partner di governo del Movimento 5 stelle (M5s). Durante la campagna elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini, si è spesso scontrato con gli alleati dei 5 stelle, anche se ha assicurato di voler continuare l'esperienza di governo senza innescare una crisi che potrebbe portare a nuove elezioni nazionali. "I nostri alleati governativi sono amici con i quali da domani torniamo a lavorare serenamente", ha detto oggi in conferenza stampa. Ma molto dipenderà anche dal M5s, la cui sconfitta potrebbe spingerli alla fine a riconsiderare l'alleanza con Salvini. (Was)