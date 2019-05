Usmca: governo Canada presenterà ratifica nuovo accordo commerciale entro pochi giorni (3)

- Con la fine dei dazi, come detto, cadono alcune delle resistenze poste alla ratifica dell'Usmca. A fine novembre, al momento in cui i tre presidenti apposero la firma, le opposizioni al governo canadese di Justin Trudeau avevano denunciato proprio il fatto che si fosse arrivati all'accordo senza ottenere da Washington una retromarcia sui dazi. Al tempo stesso, riportano le cronache Usa, ampi settori dei Repubblicani chiedevano alla Casa Bianca di far recuperare le quote di mercato sottratte dai dazi imposti da Messico e Canada. Le parti sperano che il via libera dei parlamenti arrivi entro la fine dell'anno, in modo da rendere operativo il trattato dal 2020. L'appello a stringere i tempi arriva anche dal messicano Seade. "Risolto, e nel migliore dei modi, il caso dell'acciaio, ora dobbiamo spingere al massimo per approvare il trattato", ha avvertito. (Res)