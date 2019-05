Usa-Corea del Nord: Trump non preoccupato da nuovi lanci di missili balistici di Pyongyang

- Il presidente Usa, Donand Trump, ha detto che i recenti nuovi test missilistici da parte della Corea del Nord non lo preoccupano e che gli Stati Uniti non stanno cercando un cambio di regime in Iran. In una conferenza stampa congiunta, al fianco del primo ministro giapponese Shinzo Abe, Trump ha dichiarato di non ritenere che i recenti lanci di Pyongyang siano stati una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ammettendo di essere in disaccordo sulla questione con i suoi consiglieri. "La mia gente pensa che potrebbe essere stata una violazione. Io la vedo diversamente", ha affermato Trump, ipotizzando i test come un possibile sforzo del leader nordcoreano Kim Jong un per attirare l'attenzione. (segue) (Was)