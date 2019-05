Usa-Corea del Nord: Trump non preoccupato da nuovi lanci di missili balistici di Pyongyang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che contraddicono la posizione del consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, che sabato ha dichiarato che i recenti lanci del 9 maggio includevano armi vietate alla Corea del Nord. Bolton ha poi detto che Pyongyang non ha risposto ai tentativi degli Stati Uniti di riprendere la diplomazia dopo il flop del vertice ad Hanoi, lo scorso febbraio. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, non ha avuto alcun contatto con i suoi omologhi, ha aggiunti poi Bolton. Nonostante le loro opinioni contrastanti sui test, Trump ha detto ai giornalisti che ha ancora fiducia nel suo consigliere per la Sicurezza nazionale. (Was)