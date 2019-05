Europee: Tofalo (M5s), facciamo autocritica e andiamo avanti determinati con fase due

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, scrive su Facebook che "nel 2014, alle passate elezioni Europee, avevamo raccolto a livello nazionale circa un milione di preferenze in più e questo ci impone oggi di fare una seria autocritica, è necessario un bagno d'umiltà per imparare questa importante lezione. Dobbiamo fare in modo, sin da subito, che incomprensioni e vulnerabilità lascino il passo ad un'organizzazione efficace del Movimento cinque stelle, al coraggio ed alla forza delle nostre idee, consapevoli che non siamo stati chiamati dagli italiani a gestire l'ordinaria amministrazione ma a guidare, con responsabilità, una vera e propria rivoluzione culturale. E' necessario parlare al cuore delle persone con atti concreti per tenere vivo l'entusiasmo in chi ha perso la speranza", continua l'esponente pentastellato, secondo cui "quattro milioni e mezzo di persone hanno comunque deciso di darci fiducia, ancora una volta, a circa sei anni dalla nascita della nostra prima proposta politica nazionale, e, soprattutto, a meno di dodici mesi dalla nascita del primo governo a guida Movimento cinque stelle". (segue) (Rin)