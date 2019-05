Europee: Tofalo (M5s), facciamo autocritica e andiamo avanti determinati con fase due (2)

- Tofalo aggiunge che "in questa prima fase abbiamo messo in sicurezza tutte le persone che erano state dimenticate dalle istituzioni e questo ci ha permesso di ridare dignità ad un popolo calpestato da anni nei suoi diritti di cittadinanza, abbiamo ricostruito il patto fiduciario che deve esserci tra chi governa e chi ha fame di equità e di legalità. Lo dimostra l'incremento di voti, rispetto alle Europee 2014, che c'è stato nel Meridione, in Campania e nella provincia della mia Salerno. Il Movimento cinque stelle qui si è comunque riaffermato come prima forza politica". Guardando al futuro, il rappresentante del M5s afferma che Tofalo che "ora dobbiamo andare avanti con la fase due ed aiutare le aziende a far ripartire il paese. Le misure già messe in atto aiuteranno a stimolare nel breve periodo la domanda interna ma, grazie agli incentivi sull'innovazione tecnologica ed all'abbassamento delle tasse, offriremo ai nostri imprenditori nuovi strumenti per competere a livello globale". (segue) (Rin)