Europee: Tofalo (M5s), facciamo autocritica e andiamo avanti determinati con fase due (3)

- Tofalo sottolinea, poi, che "nelle prossime settimane dobbiamo assolutamente trovare un nuovo assetto organizzativo per essere tempestivi nelle risposte alle istanze dei territori. Tutti i ministri hanno avuto un anno per prendere in mano le redini della Cosa Pubblica, ora non ci sono più scuse, in un progetto così ambizioso tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. O mettiamo il turbo oppure butteremo all'aria un percorso di dieci anni che ci ha regalato un'opportunità unica". Per l'esponente del governo, "i parlamentari devono essere più presenti sui territori, non solo in periodi elettorali. Devono supportare le iniziative degli attivisti che da sempre sono il motore del Movimento, stare tra la gente, riscoprire i gazebo, fare un giro al mercato la domenica tra la gente, 'sporcarsi' un po' le mani e restare umani ricordandosi di essere portavoce prima che parlamentari. Dobbiamo portare a casa gli obiettivi che ci siamo proposti", conclude il sottosegretario alla Difesa, "con onestà intellettuale verso chi ha deciso di cooperare a questo progetto e serietà verso chi ci ha messo alla guida delle istituzioni democratiche". (Rin)