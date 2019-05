Amministrative Lombardia: Roggiani (Pd), in area metropolitana Milano premiato buon governo che da risposte

- Il Partito Democratico e le liste civiche del centrosinistra si confermano nella maggioranza dei Comuni dell'area metropolitana milanese in cui hanno governato nella precedente legislatura, lasciando il passo solo in sette realtà (Cassina de Pecchi, Cesate, Colturano, Cusano Milanino, Vaprio d'Adda, Vignate). Al primo turno vittoria nei Comuni, sopra i 15 mila abitanti, di Cornaredo, Settimo Milanese e Trezzano Sul Naviglio riconfermando bravi sindaci come Yuri Santagostino, Sara Santagostino e Fabio Bottero. Vanno al ballottaggio, invece, Cesano Boscone (ancora testa a testa, potrebbe esserci riconferma sindaco del Pd Simone Negri, e non il ballottaggio) Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Rozzano. "Il voto amministrativo di domenica 26 maggio dimostra che il Pd e il centrosinistra al governo lavorano nell’interesse dei cittadini, che hanno deciso di premiare la maggior parte delle amministrazioni in cui chiedevamo la riconferma - afferma la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani - Il nostro modo di amministrare è quello di comprendere i bisogni dei cittadini, trovando soluzioni concrete alle necessità delle persone, e non alimentando lo scontro sociale. È per questo che a livello locale si ribaltano molti dei risultati registrati nelle europee: viene premiato il buon governo che dà risposte. Buon lavoro ai sindaci e alle sindache che hanno vinto, e un ringraziamento alle donne e agli uomini che si sono messi in gioco con il Pd e il centrosinistra per il bene dei loro concittadini. Ora ci rimettiamo al lavoro per i ballottaggi di domenica 9 giugno in 5 Comuni importanti dell’area metropolitana milanese: Cesano Boscone, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano e Rozzano. Siamo al fianco dei candidati sindaco in questi Comuni in un’ottica di sempre maggiore integrazione tra Milano e l’area metropolitana, consapevoli che solo con politiche davvero metropolitane possiamo affrontare le sfide del futuro", conclude la segretaria dem di Milano Metropolitana. (segue) (Com)