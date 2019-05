Brasile: Petrobras annuncia vendita di 27 giacimenti petroliferi onshore

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha anticipato agli investitori l'avvio del processo di vendita dell'intera partecipazione in 27 giacimenti petroliferi terrestri nello stato dello Spirito Santo e degli impianti di produzione e trasporto del polo petrolifero di Cricaré. Lo fa sapere la stessa società in una nota pubblicata oggi. Secondo la compagnia petrolifera, i giacimenti in vendita nel 2018 hanno garantito una produzione media complessiva di circa 2,8 mila barili di petrolio al giorno e di 11 mila metri cubi al giorno di gas. (segue) (Brb)