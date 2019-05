Brasile: Petrobras annuncia vendita di 27 giacimenti petroliferi onshore (5)

- Il 15 maggio, Petrobras aveva annunciato l'intenzione di cedere la propria quota del 93,7 per cento della Breitener Energetica, società di generazione termoelettrica amazzonica. La Breitener possiede due stabilimenti, uno a Tambaqui e l'altro a Jaraqui, entrambi nella capitale dello stato dell'Amazzonia, Manaus. Gli stabilimenti hanno 315 megawatt di capacità installata e un contratto per fornire in esclusiva 120 megawatt fino al 2025 alla società di distribuzione Amazonas Energia. Gli altri azionisti di minoranza della Breitener sono la Ggr Participaçoes (3,3 per cento), la Arcadis (1 per cento), la Orteng (1 per cento) e la Alcantara Mendes & Cia (1 per cento). (segue) (Brb)