Brasile: Petrobras annuncia vendita di 27 giacimenti petroliferi onshore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente, la compagnia aveva annunciato l'intenzione di cedere tutte le quote della società argentina Mega, pari al 34 per cento del capitale complessivo, gestite dalla Petrobras international braspetro. Le altre azioni sono detenute dalla spagnola Repsol Ypf (38 per cento) e dalla statunitense Dow Chemical (28 per cento). La Mega è un'azienda argentina che lavora gas naturale e fraziona i suoi liquidi producendo prodotti petroliferi come etano, propano, butano e benzina naturale. La società gestisce un impianto di gas naturale con una capacità di trattamento di oltre 40 milioni di metri cubi al giorno e un impianto di frazionamento di gas naturale con una capacità di frazionare fino a 5 milioni di metri cubi al giorno. (Brb)