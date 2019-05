Europee: D'Ettore (FI), risultato Berlusconi determinante per Forza Italia e centrodestra

- Il deputato di Forza Italia, Maurizio D'Ettore, afferma in una nota che "il risultato ottenuto da Berlusconi è, come sempre d'altronde, determinante per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Di certo anche lo staff che ha contribuito a questa affermazione merita una medaglia e il rispetto per lavoro fatto, ma non si può sostituire al partito". (Com)