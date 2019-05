Europee: Giro (FI), Salvini lontano dai record di preferenze di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, scrive in una nota che "Salvini non fa il pieno di preferenze ed è lontano dal record assoluto di Silvio Berlusconi del 1994. Con 9 milioni di voti per la Lega, pari al 34%, se avesse tenuto la stessa andatura di Berlusconi nelle precedenti elezioni Europee avrebbe dovuto sfiorare addirittura i 4 milioni di preferenze. Ciò non è stato, nonostante una campagna elettorale condotta a tamburo battente. Nel 1994 con Forza Italia al 30,6% (10 milioni) Berlusconi ottenne 2,995 milioni di preferenze. Nel 1999 con Forza Italia al 25,16% (7,8 milioni)", continua il parlamentare azzurro, "il leader di FI prese 2,948 milioni di preferenze; nel 2004 con Forza Italia al 20,9% (6,8 milioni) prese 2,350 milioni di voti e nel 2009 con il Pdl al 35,3% (10,8 milioni) prese 2,706 milioni di preferenze. Berlusconi non solo ha preso sempre milioni di preferenze", conclude Giro, "ma con un rapporto preferenza/voto formidabile". (Com)