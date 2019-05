Amministrative Lombardia: a Bergamo vince Gori, Cremona al ballottaggio, Pavia al centrodestra

- Si chiude con un capoluogo a testa e uno al ballottaggio la sfida tra centrosinistra e centrodestra alle Comunali in Lombardia. A Bergamo è stato riconfermato al primo turno il sindaco uscente ed ex candidato Pd alla presidenza di Regione Lombardia, Giorgio Gori. A Cremona, invece, si va al ballottaggio tra il candidato di centrosinistra, il sindaco uscente Gianluca Galimberti, e quello di centrodestra, Gianluca Malvezzi. Il terzo capoluogo di provincia lombardo al voto, Pavia, cambia invece colore politico: il candidato leghista appoggiato da tutto il centrodestra, Mario Fabrizio Fracassi, ha superato il 53 per cento delle preferenze (mancano ancora alcune sezioni da scrutinare). Il sindaco uscente del centrosinistra, Massimo Depaoli, che corre con una sua lista, si arena al di sotto del 10 per cento, mentre la candidata del Pd, Ilaria Cristiani, raggiunge il 30 per cento. Sono 990 i Comuni lombardi in cui ieri si sono tenute le elezioni amministrative, di cui 34 con più di 15.000 abitanti. In molti di questi il voto ha riconfermato il sindaco uscente: è successo così per i candidati di centrosinistra di Suzzara, in provincia di Mantova, Cesano Boscone, Cornaredo e Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. A Cantù, in provincia di Como, vince al primo turno la ex vicesindaco di centrodestra Alice Galbiati. Al ballottaggio vanno Dalmine (BG) e Lumezzate (BS), precedentemente governati dal centrosinistra e in cui il centrodestra è in netto vantaggio dopo il primo turno. Tra 15 giorni torneranno al voto anche Paderno Dugnano e Rozzano in provincia di Milano e Muggiò in provincia di Monza Brianza, dove il centrodestra è in ampio vantaggio. A Lainate, in provincia di Milano, eletto al primo turno Andrea Tagliaferro, il candidato civico, appoggiato dal sindaco uscente Alberto Landonio. Cambia colore politico, invece, Mariano Comense, dove Giovanni Alberti, candidato di centrodestra, viene eletto al primo turno. (Rem)