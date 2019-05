Piemonte: Pichetto (FI), successo Cirio conferma che si vince soltanto uniti

- Il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio, scrive in una nota che "la vittoria di Alberto Cirio segna il ritorno del buon governo del centrodestra alla guida della regione Piemonte, e questo nel giorno del grande risultato centrato dal nostro presidente Berlusconi alle elezioni Europee, che dà la misura del successo personale ottenuto in termini di preferenze. Sono sicuro che Cirio avrà tutte le qualità per gestire al meglio questo ruolo", continua il parlamentare, "ed avviare il Piemonte lungo la via della crescita e dell'innovazione. E per questo gli rivolgo le mie congratulazioni. La giornata di ieri però ci dá due indicazioni importanti di cui bisognerà tenerne conto: soltanto nell'alveo del centrodestra è possibile vincere e che corse solitarie rischiano di bruciare importanti occasioni; rimane aperta la questione di articolare il messaggio politico di Forza Italia in maniera più forte. Infatti, in FI", conclude Pichetto, "è necessario aprire un dibattito per elaborare una nuova proposta politica che ci caratterizzi nel solco di quei valori che da sempre ci contraddistinguono e che per oltre vent'anni sono stati capaci di rispondere alle esigenze più profonde del nostro paese". (Com)