Governo: Meloni, vedremo se cade, dopo europee ha più problemi

- Se cade il governo? "Vedremo. Io non scommetto niente, perché questo non dipende da me, indifferentemente dal risultato di Fd'i". Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante la registrazione di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4. "Ma penso che il governo domani avrà gli stessi problemi che aveva ieri, per alcuni alcuni versi, anche acuiti, perché - ha aggiunto Meloni - Salvini è il primo partito, ma a livello parlamentare i numeri sono ancora in mano al M5s. Quindi il M5s, a meno che non decida di mettere la casacca verde della Lega, farà valere la sua identità", ha concluso Meloni. (Rer)