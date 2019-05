Europee: E. Savino (FI), orgogliosi per elezione Berlusconi

- La deputata di Forza Italia, Elvira Savino, afferma in una nota che "dobbiamo tutti sentire il dovere di ringraziare innanzitutto il presidente Berlusconi che ancora una volta si è prodigato con grande generosità e tenacia, nonostante le iniziali difficoltà fisiche, in una campagna elettorale difficile. Berlusconi è certamente il deputato europeo più autorevole e stimato e potrà continuare a difendere in prima persona", conclude la parlamentare, "gli interessi dell'Italia e degli italiani. E' il nostro orgoglio".(Com)