Europee: Raggi, ai romani daremo di più. Dobbiamo analizzare avanzata Lega nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto una prima analisi del voto conversando con alcuni consiglieri comunali M5s. A Roma infatti, hanno trionfato Partito democratico e Lega: "Ai romani daremo di più. Dobbiamo fare i conti con il Pd che in centro è fortissimo anche grazie alla spinta di Zingaretti che è segretario del partito. Ma è soprattutto il dato delle periferie che va analizzato bene per l'avanzata della Lega. In alcuni municipi abbiamo retto meglio: il IV, il V, il VI, il X. Ad esempio nel IV municipio i cittadini hanno apprezzato l’apertura della corsia preferenziale di via Tiburtina; i lavori al mercato, lo sblocco dei cantieri per lo Sdo. Ed è il quartiere dove è nata la protesta di Casal Bruciato. Significa che i cittadini guardano alle cose concrete. Finito il tempo della semina, dobbiamo raccogliere puntando sulle periferie. E rimanere legati alla realtà, alle richieste delle persone che incontro per strada", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)