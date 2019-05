Governo: Meloni, no a manovre di palazzo, se cade si torna a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se questo governo non ce la fa si torna a votare, operazioni di palazzo non se ne possono fare, perché l'Italia ha una maggioranza possibile a cui fare governare queste paese". Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante la registrazione di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4 in prima serata. "Gli italiani hanno dato un messaggio chiaro: noi vogliamo Salvini al governo e tendenzialmente una maggioranza con Fd'I, ma non vogliamo il M5s al governo", ha aggiunto Meloni, "poi ognuno può decidere di seguire o meno quell'indicazione. In ogni caso, no a manovre di palazzo, io sono per andare alle elezioni". (Rin)