Regionali Piemonte: Cirio, rivendicheremo autonomia e recupereremo fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo immediatamente per fare due cose. La prima è la rivendicazione della nostra autonomia regionale. Abbiamo un mandato chiaro degli elettori che ce lo chiedono: rivendicheremo il prezzo con cui il Piemonte sta in Italia. Parallelamente voglio censire subito tutto lo stato di attuazione dei fondi europei esistenti. Verificheremo lo stato effettivo di spesa, quanto manca al termine e a cosa sono destinati. Ho intenzione di mettere insieme, in un piano strategico di rilancio della nostra regione, tutte le energie economiche che ci arrivano da Bruxelles. Ho la presunzione, fondata, di poter far sì che se su qualche fondo siamo indietro, e abbiamo bisogno di piegarlo alle esigenze del Piemonte, metteremo in pratica un meccanismo per avere l'autorizzazione dell'Europa". Così Alberto Cirio, presidente in pectore della Regione Piemonte. (Rpi)