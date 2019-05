Regionali Piemonte: Cirio, nostra sarà giunta di persone coi piedi per terra

- "La nostra sarà una Giunta di persone capaci, che hanno studiato, perché è fondamentale che uno si occupi di cose che conosce. E sarà composta da persone con i piedi ben piantati a terra, che abbiano la caratteristica della concretezza, del saper stare in mezzo alla gente. Dobbiamo fare una squadra veloce ma strutturata, ben fatta e pronta immediatamente a partire. Io credo che Chiamparino abbia pagato un prezzo importante per la sua squadra. Non possiamo sbagliarla". Così Alberto Cirio, presidente in pectore della Regione Piemonte. (Rpi)