Germania-Argentina: incontro ministri Esteri Maas-Faurie, focus su agenda bilaterale e regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, si è incontrato oggi a Berlino con l'omologo tedesco, Heiko Maas. Al centro dei colloqui, segnala una nota del governo argentino, sia i temi dell'agenda bilaterale sul fronte politico ed economico, sia questioni regionali come l'accordo tra Unione Europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur). "Per l'America Latina la Germania è un paese straordinariamente importante nei nostri processi economici sia per gli investimenti che mantiene nella regione sia per il ruolo che ha rivestito negli ultimi decenni attraverso il dialogo politico sostenendo i valori della libertà e della democrazia", ha dichiarato Faurie al termine della riunione. (segue) (Abu)