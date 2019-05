Germania-Argentina: incontro ministri Esteri Maas-Faurie, focus su agenda bilaterale e regionale (2)

- Il ministro Maas da parte sua ha espresso il forte sostegno del governo di Berlino al piano di risanamento economico intrapreso dal governo del presidente Mauricio Macri. "La decisione del governo argentino merita il nostro massimo rispetto", ha dichiarato il rappresentante tedesco che ha quindi sottolineato che l'Argentina è un "socio importante" in America Latina con il quale aspira a raggiungere "un nuovo livello nelle relazioni politiche ed economiche". I due massimi rappresentanti diplomatici di Argentina e Germania hanno quindi espresso congiuntamente la loro "profonda preoccupazione" per la situazione critica che attraversa il Venezuela e "per le condizioni di vita dei venezuelani". (segue) (Abu)