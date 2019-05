Brasile: Papa Francesco riceve leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire

- Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il leader indigeno brasiliano, Raoni Metuktire, attivista in prima linea contro la devastazione ambientale e la deforestazione dell'Amazzonia. L'incontro è da inserire nelle attività preparatorie dell'assemblea speciale del sinodo dei vescovi per la religione pan-amazzonica dal titolo Amazzonia: nuove strade per la chiesa e per l'ecologia, che si terrà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre. Il leader indigeno ha approfittato dell'incontro per denunciare la devastazione dell'Amazzonia in corso, minacciata dalla deforestazione. (segue) (Brb)