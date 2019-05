Brasile: Papa Francesco riceve leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire (2)

- Raoni Metuktire è in Europa per un viaggio di tre settimane nel corso del quale oltre ad aver incontrato il pontefice è stato ricevuto dal presidente francese, Emmanuel Macron, è stato ospite del festival cinematografico di Cannes, dove ha chiesto il supporto della comunità internazionale per il suo progetto di protezione amazzonica, e ha anche marciato con i giovani per in difesa delle misure contro i cambiamenti climatici. Nel 2015, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica "Laudato si'", in cui attacca l'attuale modello di sviluppo e invita i cattolici a intraprendere azioni concrete per fermare lo sfruttamento insensato dell'ambiente. Il pontefice ha denunciato i problemi affrontati dai residenti della regione amazzonica quando nel gennaio 2018 ha visitato Puerto Maldonado, una città rurale nel sud-est del Perù. (Brb)