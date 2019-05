M5s: Di Battista, Di Maio deve restare al suo posto

- Niente dimissioni, Luigi Di Maio "deve restare al suo posto perché si vince e si perde tutti insieme": così l'ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, al termine della riunione, al dicastero dello Sviluppo economico, con il capo politico pentastellato ed altri espnenti del M5s, all'indomani delle elezioni Europee. Per Di Battista, "quando si prende una scoppola, bisogna ricompattarsi, non si lavora sparando addosso l'uno contro l'altro: questo lo fa il Partito democratico, io non lo farò mai". (Rin)