Regionali Piemonte: Cirio, sarò ottimo collaboratore di Appendino, ma niente sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò un ottimo collaboratore del sindaco Appendino nel momento in cui condivideremo progetti nell'interesse di Torino e del Piemonte, ma non farò sconti e sarò un fermo oppositore se dovessero verificarsi errori gravi come quello delle olimpiadi". Così il presidente in pectore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sul rapporto con la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Avrò il rapporto che credo si debba avere tra persone perbene che sanno che le istituzioni vengono prima delle appartenenze politiche", ha chiuso Cirio. (Rpi)