Canada: ex ministro Jody Wilson-Raybould si candida alle elezioni da indipendente

- L'ex ministro canadese della Giustizia, Jody Wilson-Raybould, coinvolta all'inizio dell'anno nel caso Snc-Lavalin, parteciperà come candidato indipendente alle elezioni federali di questo autunno. "E' dopo molte riflessioni che ho deciso ripropormi per la rielezione alle elezioni del 2019 (per il distretto) di Vancouver Granville”, ha annunciato oggi, 27 maggio l'ex procuratore generale. "In queste elezioni, correrò come candidato indipendente", ha detto durante una conferenza stampa tenuta a Vancouver. Wilson-Raybould ha spiegato la sua decisione di non candidarsi con un altro partito politico dopo essere stata espulsa dal Partito liberale del Canada ad aprile per per aver accusato il primo ministro Justin Trudeau e alcuni suoi consiglieri di aver interferito nella gestione dello scandalo SNC-Lavalin. "Come indipendente, sarò veramente libera di guidare i cittadini di Vancouver-Granville e di rappresentarti", ha concluso. (segue) (Res)