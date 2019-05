Europee: ecco tutti gli eletti italiani al Parlamento di Strasburgo

- Con il voto di ieri gli italiani hanno scelto i 73 eurodeputati che rappresenteranno l'Italia tra le sedi del Parlamento europeo di Bruxelles e Strasburgo. La Lega ne porterà 25, 18 il Pd, 15 il M5s. A Forza Italia e Fratelli d'Italia spetteranno invece rispettivamente 8 e 7 eurodeputati. Ma chi sono gli eletti? Il quadro è quasi completo. Perché tutte le caselle siano occupate, però, bisognerà attendere che i leader dei diversi partiti del centrodestra (Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni) sciolgano le loro riserve. I tre infatti erano capolista, e recordman di preferenze dei loro schieramenti, in tutti e cinque i collegi elettorali italiani (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole) con l'eccezione di Berlusconi che non era capolista nella sola circoscrizione Centro. Salvini e Meloni, forse, potrebbero rinunciare del tutto all'elezione. Così in ciascun collegio subentrerebbe il primo dei non eletti. Mentre Silvio Berlusconi sceglierà uno dei collegi. Il M5s non ha pluricandidature. Il Pd invece ha tra i più votati il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, sia nel collegio centro Italia che sulle Isole, ma per il resto il quadro è chiaro. (segue) (Rer)