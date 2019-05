Europee: ecco tutti gli eletti italiani al Parlamento di Strasburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco gli eletti nella circoscrizione Nord-Ovest. Lega: Matteo Salvini, Angelo Ciocca, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Danilo Oscar Lancini, Gianna Gancia In Calderoli, Stefania Zambelli, Alessandro Panza (in caso di rinuncia di Salvini entrerebbe anche Marco Zanni). Pd: Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia e Brando Maria Benifei. M5s: Eleonora Evi, Tiziana Beghin e Maria Angela Danzì. Forza Italia: Silvio Berlusconi e Massimiliano Salini (con la rinuncia del presidente di Forza Italia entrerebbe invece Lara Comi). Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni e Carlo Fidanza (anche qui, in caso di rinuncia di Meloni il seggio andrebbe a Pietro Fiocchi). (segue) (Rer)