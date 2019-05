Roma: Saltamartini (Lega), non ci tiriamo indietro, ci faremo trovare pronti per amministrare questa città

- La deputata della Lega Barbara Saltamartini intervenuta nel programma Lavori in Corso in onda su Radio radio e Radio radio tv ha affermato: "Accettiamo la sfida di prenderci Roma? Certo la Lega non si tira indietro. Ci faremo trovare pronti. Più del nome del candidato sindaco, che non sarò io, è importante il progetto e la squadra perché il pensiero di amministrare Roma mette i brividi". (Com)