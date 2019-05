Amministrative Lombardia: Grimoldi (Lega), ottimo risultato, vinciamo anche a Pavia e Cantù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda, commenta in una nota i risultati delle amministrative in Lombardia: "Oltre al 43% conquistato a livello regionale alle Europee per la Lega si sta profilando anche un grande risultato alle elezioni Amministrative. Già da adesso possiamo rilevare di aver strappato al centrosinistra un capoluogo come Pavia, di andare al ballottaggio a Cremona, di aver vinto al primo turno in comuni superiori ai 15mila abitanti quali Albino, Seriate, Cantù, Mariano Comense, Cusano Milanino, Besana in Brianza, Giussano e Tradate e di andare al ballottaggio a Dalmine, Romano di Lombardia, Casalmaggiore, Bovisio Masciago, Concorezzo, Muggiò, Malnate". "Senza contare - conclude Grimoldi - le vittorie nei tanti comuni sotto i 15mila abitanti. Si delinea un risultato strepitoso, che premia la Lega e il suo buon Governo, quello nazionale assicurato da Matteo Salvini e dagli altri ministri leghisti, e quello regionale garantito dalla giunta di Attilio Fontana, un buon Governo che stiamo estendendo a livello locale, conquistando sempre più sindaci in ogni tornata elettorale". (com)