Amministrative Lombardia: Roggiani (Pd), in area metropolitana Milano premiato buon governo che da risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd e il centrosinistra si confermano al governo di tanti Comuni in cui abbiamo amministrato bene - dichiara Paolo Razzano, Responsabile Enti Locali del Pd Milano Metropolitana - Il dato delle amministrative di domenica contiene i segnali poco confortanti delle europee, dimostrando ancora una volta che il centrosinistra, dove governa, lo fa bene. Cornaredo, Trezzano sul Naviglio, Settimo Milanese, Vanzago, Solaro e tanti altri: molte le realtà amministrative in cui abbiamo vinto. È stata una campagna elettorale entusiasmante e vivace in cui tutti i nostri candidati hanno dimostrato serietà e amore per le proprie comunità locali. E ora testa ai ballottaggi di Cesano Boscone, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano e Rozzano. Tutto il PD Milano Metropolitana è al vostro fianco". (Com)